https://static.news.ru/photo/59ae0038-98f0-11e9-b333-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк «Открытие» поменяет слоган после критики Банка России. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как следует из сообщения, банк учтёт позицию ЦБ как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании обновлённый слоган, который представит позднее.

Ранее «Открытие» сообщил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда. По заявлению кредитной организации, банк намеревался позиционировать себя как «надёжный государственный банк непрерывных улучшений» и использовать слоган «государственный банк нашего времени».

Данный слоган вызвал критику регулятора, который заявил о недопустимости любых указаний на участие государства в капитале банка.

Как ранее писал News.ru, Федеральная антимонопольная служба до конца года внесёт проект запрета банкам упоминать в рекламе факт госучастия в уставном капитале финансовой организации. Цель — пресечение недобросовестной конкуренции.