Банк «Еврокапитал-Альянс» лишился лицензии

https://news.ru/storage/news/09576ca6127a920a6546b8c17b97fc95/7dc93181-9044-4f49-a0be-4c2171f3d09a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

ЦБ отобрал лицензию на осуществление операций у банка «Еврокапитал-Альянс». Организация занимала 322-е место в банковской системе РФ.

«В деятельности ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Банк России восемь раз за последние 12 месяцев принимал меры по отношению к организации.

Как ранее писал News.ru, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сейчас ведёт более 300 тыс. судебных дел в рамках ликвидации рухнувших банков. Об этом рассказывает гендиректор госкомпании Юрий Исаев.