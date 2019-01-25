Банк «Еврокапитал-Альянс» лишился лицензии

ЦБ отобрал лицензию на осуществление операций у банка «Еврокапитал-Альянс». Организация занимала 322-е место в банковской системе РФ.
«В деятельности ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Банк России восемь раз за последние 12 месяцев принимал меры по отношению к организации.
Как ранее писал News.ru, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сейчас ведёт более 300 тыс. судебных дел в рамках ликвидации рухнувших банков. Об этом рассказывает гендиректор госкомпании Юрий Исаев.