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Банк «Еврокапитал-Альянс» лишился лицензии

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

ЦБ отобрал лицензию на осуществление операций у банка «Еврокапитал-Альянс». Организация занимала 322-е место в банковской системе РФ.

«В деятельности ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Банк России восемь раз за последние 12 месяцев принимал меры по отношению к организации.

Как ранее писал News.ru, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сейчас ведёт более 300 тыс. судебных дел в рамках ликвидации рухнувших банков. Об этом рассказывает гендиректор госкомпании Юрий Исаев.


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