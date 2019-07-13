Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в крымские инфраструктурные проекты.
По словам представителя организации в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина, речь идёт об инвестировании в строительство дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
При этом он подчеркнул, что название его компании должно оставаться в тайне из-за опасений возможных санкций.
Как отмечает газета
Мы готовы к сотрудничеству и в других областях. В частности, рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах, — сказал Довин.
Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о негативных последствиях блокады Донбасса и Крыма. По его словам, первым шагом на пути к миру и реинтеграции территорий станет снятие торговых, транспортных, экономических и социальных ограничений с российского региона и самопровозглашённых ДНР и ЛНР.