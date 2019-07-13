https://static.news.ru/photo/d64a51b2-62ec-11e9-a136-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в крымские инфраструктурные проекты.

По словам представителя организации в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина, речь идёт об инвестировании в строительство дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.

При этом он подчеркнул, что название его компании должно оставаться в тайне из-за опасений возможных санкций.

Как отмечает газета «Известия» , инвесторы с Ближнего Востока уже подписали меморандум о сотрудничестве с российской стороной и готовы приступить к реализации проектов до конца 2019 года.

Мы готовы к сотрудничеству и в других областях. В частности, рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах, — сказал Довин.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о негативных последствиях блокады Донбасса и Крыма. По его словам, первым шагом на пути к миру и реинтеграции территорий станет снятие торговых, транспортных, экономических и социальных ограничений с российского региона и самопровозглашённых ДНР и ЛНР.