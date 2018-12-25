Азовский конфликт негативно повлиял на выпуск еврооблигаций

https://news.ru/storage/news/4cbbf681c96624b43f3cbcba8a1f587a/5c77bbb3-51a2-454b-97ab-5db4038fc8aa_850.jpg Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым/РИА Новости

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ситуация в Азовском море негативно повлияла на выпуск российских еврооблигаций в ноябре. По его мнению, Минфин мог бы взять большую сумму.

«Вся эта ситуация в Азовском море повлияла негативно. В принципе, мы думаем, что могли бы взять большую сумму», — сказал Силуанов журналистам.

Ранее News.ru писал, что британские инвесторы раскупили 55% российских еврооблигаций, номинированных в евро. Об этом рассказывает руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьёв. Компания выступила организатором размещения евробондов. Минфин размещал их 27 ноября, объём предложения составил один млрд евро. Это первый такой выпуск за последние пять лет. Доходность бумаг составила 3% годовых, а срок погашения назначен на 2025 год.