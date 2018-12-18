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Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

За 11 месяцев 2018 года Азербайджан транспортировал более 38 млн тонн нефти. Более 80% от общего объёма транспортируемого сырья пришлось на трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC).

Как сообщает агентство Report со ссылкой на Госкомстат республики, общий объём транспортируемой нефти за январь–ноябрь текущего года сократился на 2,85% по отношению к прошлогоднему показателю. В то же время 81,6% от совокупного объёма было транспортировано по экспортному трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

За 11 месяцев текущего года по данному трубопроводу транспортировано более 31 млн тонн нефти, что на 0,51% больше соответствующего показателя за 2017 год. Также на 1,86% вырос показатель прокачанной по трубопроводу транзитной нефти, который составил около 6 млн тонн.

Пропускная мощность трубопровода BTC составляет до 1,2 млн баррелей нефти в сутки. По этому маршруту осуществляются поставки нефти с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и конденсата с месторождения Шах Дениз.

Как ранее писал News.ru, компания BP планирует пробурить на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году четыре новые скважины.


#нефть #Азербайджан #трубопровод #энергопоставки
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