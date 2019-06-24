https://static.news.ru/photo/369d081e-965c-11e9-9d35-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Казахстан и Азербайджан поддерживают продление сделки ОПЕК+ на текущих условиях. Об этом в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета заявили министры энергетики Канат Бозумбаев и Пярвиз Шахбазов.

По словам главы азербайджанского Минэнерго, формат, решения и договорённости, достигнутые за первые шесть месяцев текущего года, должны быть продолжены.

Если ничего не произойдёт, то было бы правильно продолжить тот режим, который мы имеем, — сказал он.

В то же время министр энергетики Казахстана отметил, что достичь консенсуса на министерской встрече в Вене, которая запланирована на 1–2 июля, будет «не очень легко».

При этом, по словам Бозумбаева, Казахстан поддерживает продление сделки ОПЕК+ в действующих параметрах. По мнению министра, это поможет сохранить цену барреля нефти в коридоре $60–70.

Цены на нефть в среднесрочной перспективе будут сохраняться в диапазоне от $40 до $80 за баррель. Такого мнения придерживается президент крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, писал News.ru.