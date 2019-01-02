Азербайджан готовится к выходу на газовый рынок Болгарии

Азербайджан готовится к возможному выходу на рынок газораспределения Болгарии. В связи с этим государственная нефтекомпания SOCAR Balkan начинает детальные технико-экономические исследования.
По словам главы компании Мурада Гейдарова, их планируется завершить во втором квартале 2019 года. Он пояснил, что основанием для изучения технических и коммерческих предпосылок присутствия Азербайджана на газовом рынке Болгарии стало обращение главы правительства балканского государства Бойко Борисова.
Гейдаров также рассказал об участии SOCAR Balkan в проекте по расширению болгарского газохралища «Чирен». В частности, компания заняла второе место в конкурсе на проведение 3D-сейсмических исследований на объекте. И, хотя она приостановила участие в проекте, SOCAR Balkan получила ценный опыт, поскольку впервые участвовала в тендере на проведение техработ в странах ЕС, сообщает агентство «Прайм».
Власти Болгарии предложили Азербайджану сотрудничество в энергетической сфере ещё в 2015 году. София рассчитывает получать азербайджанский газ по трубопроводу IGB, а также ожидает от Баку инвестиций в строительство нефте- и газохранилищ, нефтеперерабатывающих заводов.
Ранее News.ru писал о планах Москвы и Баку создать совместные предприятия в сфере нефтедобычи. По словам посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова, это будет способствовать развитию экономических связей двух стран и позволит диверсифицировать экономику Азербайджана.