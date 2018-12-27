Автомобильный рынок в России в 2019 году ждёт рост цен

https://news.ru/storage/news/5eb558fa671563d271b089a99442814a/ab4c5b3c-361b-4180-994f-5c20f6208059_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

С 1 января 2019 года в России машины ряда популярных марок вырастут в цене. Это вызвано повышением в стране ставки НДС.

В связи с повышением ставки НДС с 18 до 20% многие компании были вынуждены увеличить цены на большинство моделей своего производства. Это касается таких автопроизводителей, как Mitsubishi, АвтоВАЗ, Nissan, Hyundai, Kia, Audi и другие.

«Мы ответственно подходим к этим изменениям и поэтому информируем наших клиентов заранее», — заявил президент Mitsubishi Осаму Иваба.

При этом рост продаж автомобилей в РФ может составить порядка 14%. Производство легковых авто также существенно увеличится.

Ранее News.ru писал о том, что глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о перспективах роста цен на топливо в начале 2019 года. Цены вырастут в районе 1,7%.