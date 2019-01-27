Австрия выступила против США и поддержала «Северный поток-2»

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен поддержал строительство газопровода «Северный поток – 2», раскритиковав США за санкции против выгодного для Европы проекта.
«Американское правительство относится к Евросоюзу и отдельным странам-членам, как к колониям», — заявил политик издаению Standard.
Против строительства «Северного потока – 2» также выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится убытков, связанных с потерей транзита российского газа. В свою очередь Вашингтон, преследуя свои интересы, призывал Европу отказаться от газопровода, угрожая санкциями компаниям, участвующим в проекте.
Ранее News.ru писал о том, что эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что строительство «Северного потока – 2» не является главной опасностью для Киева, так как газопровод «Турецкий поток» несёт в себе более серьёзные последствия – после запуска он полностью лишит Украину транзита российского газа через свою территорию.