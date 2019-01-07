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Австрийцы будут делать в Чечне ГЭС под ключ

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Делать гидроэлектростанции под ключ намерены в Чеченской Республике. Производством гидротурбин мощностью от 100 кВт до 25 МВт займётся чеченский холдинг Rim Group совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH.

«В рамках договора австрийская компания также обучит чеченских специалистов для того, чтобы полностью обслуживали ГЭС в онлайн-режиме. Аналогов с такими модульными решениями в России не существует», — приводит ТАСС слова директора департамента торговли Rim Group Вадима Роднянского.

По его словам, реализация проекта запланирована в 2019 году при поддержке республиканского Министерства промышленности.

Ранее News.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин договорились создать на территории республики Евразийский майнинговый пул. Он станет первым шагом реализации программы «Крипто Чечня».


#чечня #гэс
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