Австрийцы будут делать в Чечне ГЭС под ключ

https://news.ru/storage/news/fd4f97f5e4ab61c43dbaec77c9bc8fb7/d1650ddb-236d-4bf3-95fc-27fd37e2a27f_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Делать гидроэлектростанции под ключ намерены в Чеченской Республике. Производством гидротурбин мощностью от 100 кВт до 25 МВт займётся чеченский холдинг Rim Group совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH.

«В рамках договора австрийская компания также обучит чеченских специалистов для того, чтобы полностью обслуживали ГЭС в онлайн-режиме. Аналогов с такими модульными решениями в России не существует», — приводит ТАСС слова директора департамента торговли Rim Group Вадима Роднянского.

По его словам, реализация проекта запланирована в 2019 году при поддержке республиканского Министерства промышленности.

Ранее News.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин договорились создать на территории республики Евразийский майнинговый пул. Он станет первым шагом реализации программы «Крипто Чечня».