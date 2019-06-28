Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал страны «Большой двадцатки» обновить свод правил Всемирной торговой организации.
Мировая экономика перешла на новый этап развития, на котором модернизация Всемирной торговой организации и формирование новых прозрачных и справедливых правил глобальной торговли явно необходимы, — цитирует ТАСС Моррисона.
Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп «на полях» саммита «Большой двадцатки» проведёт встречи с премьер-министром Австралии Cкоттом Моррисоном, премьером Японии Синдзо Абэ, лидером Индии Нарендрой Моди, канцлером Германии Ангелой Меркель и главами ряда других государств.