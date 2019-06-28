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Российские власти по итогам совещаний у министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо. Об этом сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Соглашения четвёртый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались и у Силуанова, и у Козака, что с...