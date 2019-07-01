https://static.news.ru/photo/a5785126-9bde-11e9-a5e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пассажирские перевозки российских авиакомпаний выросли в годовом выражении на 12,3%. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

По данным ведомства , в РФ сохраняется тренд на увеличение объёмов пассажирских авиаперевозок.

Основные показатели работы гражданской авиации России показывают, что за январь–май 2019 года перевезено более 44,88 млн пассажиров. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении.

При этом международные авиаперевозки выросли на 18% год к году, составив 18,7 млн пассажиров, а внутренние — на 8,4%, до 26,2 млн пассажиров.

Лидером по объёмам авиаперевозок остался «Аэрофлот», обслуживший 14,5 млн пассажиров (рост на 11,3%), второе место с 4,6 млн пассажиров заняла S7 (рост на 14%), третьей, с 3,7 млн пассажиров, стала авиакомпания «Россия» (рост на 7%). Четвёртой стала «Победа», услугами которой воспользовались 3,6 млн человек (рост на 45%). Пятое место заняли «Уральские авиалинии», увеличившие перевозки на 9%, до 3,3 млн пассажиров.

Как ранее писал News.ru, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) нашло новый «потенциальный фактор риска» у пассажирских самолётов Boeing 737 MAX. Обнаруженный дефект предписано устранить.