https://static.news.ru/photo/8e9caffe-b918-11e9-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Начало августа ознаменовалось отсутствием инфляции в первую неделю месяца. Так, с 30 июля по пятое число цены в России, по оценкам Росстата, показали нулевую динамику.

Схожая ситуация была и в августе прошлого года, отмечает статведомство. С начала же нынешнего года инфляция составляет 2,7%, что на 0,3 процентного пункта больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Сильнее всего за первую неделю этого месяца, как следует из данных Росстата, подорожали яйца и пшено — на 1,5% и 1,2% соответственно. Незначительно (в диапазоне 0,2–0,4%) выросли цены на хлеб, сливочное масло, баранину, говядину, колбасу и рис.

Основные виды овощей, напротив, подешевели. Сильнее всех — картошка (на 6%) и помидоры (на 5,2%). В среднем снижение цен на плодоовощную продукцию составило 2% всего за неделю.

Основным фактором, определяющим нулевые темпы роста цен в начале августа, является дефляция плодоовощной компоненты, связанная с ранним урожаем в этом году, рассуждает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Не менее существенным сдерживающим фактором, продолжает он, остаётся «задавленный» спрос со стороны населения.

Пока что делать выводы об инфляционной конъюнктуре рано, однако если в последующие две недели мы также будем наблюдать либо незначительную недельную дефляцию, либо нулевую динамику роста цен, то по итогам августа рост потребительских цен может составить порядка 4,4%, — прогнозирует эксперт.

Если ситуация в августе сложится таким образом, то уже в сентябре можно будет наблюдать приближение инфляции вплотную к нижней границе прогнозного диапазона Центробанка в 4,2%, соответственно, по итогам 2019-го темп роста цен может и вовсе оказаться ниже 4%, оценивает Покатович.

Столь высокая сдержанность инфляционных процессов может стать существенным фактором в пользу снижения ключевой ставки Банка России как уже на сентябрьском заседании, так и в конце года, — добавляет аналитик.

Похожие прогнозы даёт и директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Он не исключает, что с учётом нынешней динамики инфляции ЦБ может и вовсе опустить ключевую ставку до 6,75% к концу года.

Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития (МЭР) ожидает с высокой вероятностью дефляции в России в августе в пределах 0,2%. Годовая инфляция замедлится до 4,4–4,5%.