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АСВ требует от руководства Внешпромбанка рекордную сумму

Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус (справа) и бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус (справа) и бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова

экономика [ версия для печати ]

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и ещё 17 бывших руководителей. Общая сумма иска в Арбитражный суд столицы составила порядка 219 млрд рублей.

АСВ выяснило, что в период с 1 марта 2014 года до момента отзыва лицензии контролирующими лицами были совершены действия по предоставлению кредитов техническим юрлицам, формированию технической ссудной задолженности физлиц, а также неправомерному списанию денежных средств со счетов клиентов банка.

Кроме того, руководством не принимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований, сообщается на сайте госкорпорации.

Как писал News.ru, Внешпромбанк, занимавший 40-е место в российской банковской системе, лишился лицензии в январе 2016 года. В капитале кредитной организации обнаружили «дыру» в 210 млрд рублей. Как выяснилось, это стало результатом крупнейшего мошенничества, которое на протяжении длительного времени проворачивали основные владельцы этого учреждения — Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, занимавшая пост председателя правления.


#суды #банки #асв
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