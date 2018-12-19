АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей

https://news.ru/storage/news/ee104289fe1f298b755fd24b7dd74d32/debc08a3-8392-41ad-8110-2d3607425763_850.jpg Наталья Селиверстова/РИА Новости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило так называемые «тетрадочные» (забалансовые) вклады на 795 млн рублей в этом году. Эти деньги пытались украсть у 713 россиян в двух рухнувших банках — «Таатта» и «Эльбин», рассказывает гендиректор госкомпании Юрий Исаев.

В прошлом году ситуация с забалансовыми вкладами была гораздо хуже, продолжает он. В 2017-м АСВ выявило признаки мошенничества, направленного на хищение денег вкладчиков, в четырёх банках. Размер «тетрадок» в госкомпании оценивают в 9 млрд рублей, пострадать могли 11 тыс. человек, отмечает Юрий Исаев.

«Конечно, мы далеки от того, чтобы думать, что мы эту проблему извели, но в целом это отрадная тенденция», — рассуждает глава АСВ.

За уходящий год также снизилась и средняя сумма страховых выплат по банкам, у которых отозвали лицензию, продолжает глава АСВ. Падение было c 9,1 млрд рублей в 2017 году до 3,2 млрд рублей на 1 декабря этого года. Параллельно снижалась и общая сумма выплат — в 2,4 раза, до 170 млрд рублей. В этом году страховку по вкладам успели получить 313 тыс. россиян, тогда как годом ранее — 638 тыс. человек.

Однако на этом фоне количество отзывов лицензий в 2018-м выросло в 1,3 раза — до 54 против 41 в прошлом году, отмечает Исаев.

Напротив, объём взносов банков в фонд страхования вкладов увеличился в среднем до 41–42 млрд рублей в квартал в 2018-м с 31–32 млрд в прошлом году. Таким образом, за этот год АСВ может собрать порядка 170 млрд рублей. Рост отчислений происходит из-за того, что с начала года выросла базовая ставка отчислений банков — с 0,12% от расчётной базы до 0,15%.