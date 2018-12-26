АСВ может изменить механизм страховых выплат

https://news.ru/storage/news/b836ce911f9a10f504bc5e3bb577fdc4/457db921-ddd8-4bd8-b224-84030e882366_850.jpg Aleksey Bychkov/Global Look Press

Схема выплат страхового возмещения клиентам обанкротившихся банков может быть изменена. Об этом сообщили журналистам в Агентстве по страхованию вкладов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС, агентство планирует отказаться от практики выбора одного банка-агента, что даст возможность работать по одному страховому случаю многим кредитным организациям одновременно.

Для этого АСВ необходимо обеспечить техническую сторону такой работы — в частности, предоставить онлайн-доступ к централизованному реестру обязательств ликвидируемого банка на сервере АСВ всем банкам — участникам системы страхования вкладов (ССВ), либо же специально аккредитованным кредитным организациям.

В то же время возможность обращаться вкладчикам в любой банк ССВ как для получения средств явочным порядком, так и для дистанционной услуги зависит только от готовности кредитной организации к предоставлению этой услуги, отметили в АСВ.

В то же время в агентстве отмечают, что институт банков-агентов сохранится, так как существует существенное количество клиентов, не доверяющих дистанционным финансовым услугам и электронным каналам взаимодействия и предпочитающих наличные расчёты и личное общение.

Как ранее писал News.ru, в АСВ придумали, как облегчить жизнь части клиентов рухнувших банков. Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.