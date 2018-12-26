Выбраны банки-агенты по Донхлеббанку и Руссобанку

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Банком — агентом по выплате страхового возмещения клиентам Донхлеббанка будет Сбербанк, а страховку вкладчикам Руссобанка выплатит Россельхозбанк. Об этом говорится в сообщении департамента общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Подать заявление или другие необходимые документы, а также получить страховые выплаты вкладчики обеих кредитных организаций смогут с 27 декабря.

Детальную информацию о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений АСВ разместило на своём сайте, а 27 декабря официальные сообщения агентства будут опубликованы в «Российской газете» (по Донхлеббанку) и газете «Московский комсомолец» (по Руссобанку).

Сумма страхового возмещения клиентам Донхлеббанка составляет 2,4 млрд рублей, за выплатой могут обратиться около 5,2 тыс. вкладчиков, клиенты Руссобанка в количестве 1,1 тыс. человек могут рассчитывать на выплату 150 млн рублей.