Директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артём Шадрин в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, удалось ли снизить кадровый отток в научной сфере, стоит ли ждать инновационного прорыва в экономике и какие идеи по модернизации есть у молодёжи.

— Насколько активно новые отечественные технологии внедряются в промышленность? Готов ли бизнес вкладываться в раскрутку инновационных идей?

— Во-первых, есть специализированные венчурные фонды и их становится больше, в том числе — благодаря поддержке Российской венчурной компании. Расширяется финансирование на цели поддержки, создания и развития стартапов через Фонд содействия инновациям. В этом году объём поддержки, предоставляемой Фондом, увеличился более, чем в полтора раза — благодаря национальным проектам «Поддержка малого и среднего бизнеса» и «Цифровая экономика», а также в рамках реализации «Национальной технологической инициативы».

Среди новых механизмов привлечения частных инвесторов отмечу также запускаемый механизм субсидирования расходов на подготовку эмиссии и выплату процентной ставки по облигациям компаний малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта по развитию МСП. Также запускается механизм субсидирования расходов на кредитование компаний МСП под залог интеллектуальной собственности. Уже в этом году объём предоставленных кредитов должен составить не менее 1 млрд рублей.

— Стал ли дополнительным стимулом для инновационного развития процесс импортозамещения, который был запущен в стране в 2014 году?

— Да. В том числе вследствие снижения реального курса рубля. Во-вторых, вследствие введённых санкций, например, в рамках закупок оборудования для нефтегазового сектора. Сказывается и предоставляемая государственная поддержка, например Фондом развития промышленности. И этот процесс продолжается.

Артём Шадрин (в центре) economy.gov.ru

— Согласно нацпроекту «Наука», к 2024 году доля учёных в возрасте до 39 лет в России должна составить больше половины. Удалось ли снизить кадровый отток в научной сфере?

— Насколько я знаю, да. Количество молодых учёных растёт, в том числе благодаря программам предоставления государственных грантов, иным форматам поддержки научной деятельности. В тоже время есть определённый провал в доле исследователей среднего возраста.

— В связи с тем, что государство в последнее время уделяет много внимания развитию науки, стоит ли ждать инновационного прорыва в экономике?

— Так или иначе у нас действительно заметна положительная динамика в развитии инновационной инфраструктуры, увеличении числа эффективно работающих технопарков, повышении компетенций институтов развития в поддержке стартапов, предоставлении специализированных сервисов.

Но важно при этом понимать, что система поддержки ускорения технологического развития выстроена ещё не в полном объеме. Например, рост посевного финансирования должен сопровождаться расширением акселерационных программ, доступных для стартапов.

Должен проходить рост поддержки быстрорастущих высокотехнологических компаний-лидеров — «газелей», потому что с ростом доступности финансирования ими может быть обеспечен ускоренный рост масштабов продаж на внутреннем и внешнем рынках.

Нам остро не хватает частных технологических транснациональных компаний российского базирования. В стране есть частные мощные компании транснационального масштаба, но в сырьевом секторе, такие как «Лукойл» и «Норильский никель», другие металлургические компании. Есть мирового масштаба технологические государственные корпорации «Росатом» и «Ростех», а частных, сопоставимых по масштабу, на сегодняшний день не хватает. Одна из сверхзадач проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы» — помочь таким технологическим компаниям выйти в настоящие мировые лидеры. Это достойная задача для нового этапа в развитии механизмов поддержки технологического бизнеса.

— В каких сферах экономики инновации наиболее востребованы?

— Потребность есть, конечно, в разных секторах. Наиболее «универсальные» — это цифровые технологии, новые материалы, новые производственные технологии, такие как трехмерная печать, Интернет вещей и смежные направления.

— Одна из ключевых целей нацпроекта «Наука» — попасть в пятёрку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Насколько она достижима?

— Скорее, вопрос к коллегам из Минобрнауки, но национальный проект направлен как раз на достижения этого KPI. Будем рассчитывать, что мы совместными усилиями придём к успеху.

— Какие инновации в основном предлагает молодёжь?

— Это достаточно «классическая» направленность: цифровые технологии, в том числе направления искусственного интеллекта и машинного обучения, биотехнологии, новые материалы. Это, безусловно, востребовано и будет развиваться.