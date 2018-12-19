Дно углубят в районе создания угольных терминалов в Арктике

https://news.ru/storage/news/7d7861706cca121b26d8e26879c9f341/3bf9dc21-ed3b-412d-94ca-c79decf64faa_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Дноуглубительные работы предварят строительство угольных терминалов «Чайка» и «Бухта Севера» в Арктике. Поручение провести такие работы дал Минтрансу премьер-министр Дмитрий Медведев.

Доложить в правительство о проработке вопроса ведомству необходимо до 15 февраля будущего года, сообщает пресс-служба кабмина.

Строительством угольного терминала «Чайка» займётся Арктическая горная компания, которая в декабре 2016 года открыла месторождение угля на участке «р. Малая Лемберова» и получила лицензию на его добычу. Компания продолжает поиски месторождений на соседних участках.

Весь добываемый уголь с новых месторождений будет экспортироваться через собственные угольные терминалы, о которых идёт речь. Их строительство входит в крупнейший проект по развитию СМП «Арктик СПГ-2». В случае реализаций мероприятий грузопоток по маршруту Северного морского пути увеличится до 80 млн тонн к 2024 году.

Ранее News.ru сообщал, что российское правительство совместно с Росатомом, РЖД и другими компаниями разработают комплексный план по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики. Представить проект необходимо до 11 марта 2019 года.

Согласно поручениям премьер-министра Дмитрия Медведева, в подготовке будут задействованы Минприроды, Минэнерго, Минпромторг и Минтранс.