Масштабная реконструкция ждёт аэропорты в Арктике

https://news.ru/storage/news/0613554aa99cba7427a964cd7dbef3db/e1bacb9c-8dea-4074-84ae-a24e02a11467_850.jpg Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski/DanitaDelimont/Global Look Press

Минтрансу поручено до 11 января рассмотреть вопрос реконструкции аэропортов в Арктике. Поручение входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который предусматривает реконструкцию порядка 70 арктических аэродромов.

Также до 1 марта Минтранс должен представить в правительство предложения об увеличении в учебных заведениях лётного состава по целевым направлениям, сообщает пресс-служба кабмина.

Поручение дано премьером Дмитрием Медведевым, который обозначил развитие крупных инфраструктурных объектов в Арктике как первоочередную задачу государства.

Ранее News.ru сообщал, что российское правительство совместно с Росатомом, РЖД и другими компаниями разработают комплексный план по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики. Представить проект необходимо до 11 марта 2019 года.

Согласно поручениям премьер-министра Дмитрия Медведева, в подготовке будут задействованы Минприроды, Минэнерго, Минпромторг и Минтранс.