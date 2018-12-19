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Масштабная реконструкция ждёт аэропорты в Арктике

Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski/DanitaDelimont/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Минтрансу поручено до 11 января рассмотреть вопрос реконструкции аэропортов в Арктике. Поручение входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который предусматривает реконструкцию порядка 70 арктических аэродромов.

Также до 1 марта Минтранс должен представить в правительство предложения об увеличении в учебных заведениях лётного состава по целевым направлениям, сообщает пресс-служба кабмина.

Поручение дано премьером Дмитрием Медведевым, который обозначил развитие крупных инфраструктурных объектов в Арктике как первоочередную задачу государства.

Ранее News.ru сообщал, что российское правительство совместно с Росатомом, РЖД и другими компаниями разработают комплексный план по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики. Представить проект необходимо до 11 марта 2019 года.

Согласно поручениям премьер-министра Дмитрия Медведева, в подготовке будут задействованы Минприроды, Минэнерго, Минпромторг и Минтранс.


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