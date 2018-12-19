Масштабная реконструкция ждёт аэропорты в Арктике

Минтрансу поручено до 11 января рассмотреть вопрос реконструкции аэропортов в Арктике. Поручение входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который предусматривает реконструкцию порядка 70 арктических аэродромов.
Также до 1 марта Минтранс должен представить в правительство предложения об увеличении в учебных заведениях лётного состава по целевым направлениям, сообщает пресс-служба кабмина.
Поручение дано премьером Дмитрием Медведевым, который обозначил развитие крупных инфраструктурных объектов в Арктике как первоочередную задачу государства.
Ранее News.ru сообщал, что российское правительство совместно с Росатомом, РЖД и другими компаниями разработают комплексный план по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики. Представить проект необходимо до 11 марта 2019 года.
Согласно поручениям премьер-министра Дмитрия Медведева, в подготовке будут задействованы Минприроды, Минэнерго, Минпромторг и Минтранс.