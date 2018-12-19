«Арктик СПГ-2» построит итало-турецкое СП

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Совместное предприятие итальянской Saipem и турецкой Renaissance займётся постройкой завода «Арктик СПГ-2». Сумма контракта составляет 2,2 млрд евро.

Saipem и Renaissance владеют равными долями в 50% в совместном предприятии. В рамках контракта в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске будут построены гравитационные основания для линий сжижения СПГ-завода. Размер конструкций — 330 на 152 метра, высота — 30 метров. После постройки они будут установлены на Гыданском полуострове.

«Арктик СПГ-2» является вторым проектом компании «Новатэк» в области производства СПГ. Планируется постройка завода в ЯНАО, состоящего из трёх производственных линий. Ориентировочный срок запуска первой линии намечен на 2022−2023 год, следующие линии будут введены в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах.

Совокупная мощность уже действующего завода компании «Ямал СПГ», также состоящего из трёх технологических линий, составляет 16,5 млн тонн сжиженного природного газа в год, или 5,5 млн тонн для каждой линии.

Как ранее писал News.ru, промышленное производство на третьей линии завода было запущено досрочно.