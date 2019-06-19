https://static.news.ru/photo/ccca22be-9296-11e9-a7c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Yishu/Global Look Press

Американская компания Apple рассматривает возможность вывода до 30% производственных мощностей из Китая в другие страны в связи с усилением торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.

Руководство компании обратилось к своим основным поставщикам с просьбой оценить затраты на перенос производства в Мексику и государства Юго-Восточной Азии, а также провести анализ перспектив развития бизнеса там.

В настоящее время примерно 90% всей продукции Apple собирается в Китае. В ближайшие годы ситуация вряд ли изменится, поскольку процесс переноса мощностей может занять около трёх лет, сообщает издание Nikkei Asian Review .

Ранее News.ru писал, что пользователи китайской социальной сети Weibo призвали устроить бойкот продукции Apple. По их словам, смартфоны американского бренда значительно уступают устройствам местной компании Huawei.