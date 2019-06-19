Американская компания Apple рассматривает возможность вывода до 30% производственных мощностей из Китая в другие страны в связи с усилением торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.
Руководство компании обратилось к своим основным поставщикам с просьбой оценить затраты на перенос производства в Мексику и государства Юго-Восточной Азии, а также провести анализ перспектив развития бизнеса там.
В настоящее время примерно 90% всей продукции Apple собирается в Китае. В ближайшие годы ситуация вряд ли изменится, поскольку процесс переноса мощностей может занять около трёх лет, сообщает издание
Ранее News.ru писал, что пользователи китайской социальной сети Weibo призвали устроить бойкот продукции Apple. По их словам, смартфоны американского бренда значительно уступают устройствам местной компании Huawei.