Apple рассказала инвесторам о плохих продажах Iphone

https://news.ru/storage/news/77961b3520b8d878c26b93f2e5b100e6/86d36f59-f3e4-4552-9a35-ac2a5f6237d7_850.jpg Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Глава корпорации Apple Тим Кук рассказал в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж Iphone. Основной причиной названа торговая война США с Китаем.

В послании инвесторам указывается, что Apple в последнем квартале 2018 года может рассчитывать на доход в $84 млрд. Двумя месяцами ранее компания заявляла о прогнозируемом доходе в $89—93 млрд, сообщает РИА Новости.

Наиболее заметное падение темпов продаж Iphone, по словам Кука, отмечается в Китае из-за напряжённости в торговле между Пекином и Вашингтоном.

Ранее News.ru сообщал, что компания Apple уменьшила объём заказов на новые смартфоны iPhone XS Max. Она даст субсидии операторам, которые снижают цены на телефоны. Данный модельный ряд нового смартфона пользуется хорошей популярностью, но специалисты отмечают, что от этой модели производители ожидали большего успеха.