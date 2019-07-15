https://static.news.ru/photo/31121872-a6ff-11e9-9dce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: annpz.ru

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) (Тюменская область) завершил ремонтные работы на производственном оборудовании. Предприятие приостановило деятельность в апреле текущего года.

Манипуляции проводились на теплообменниках, трубопроводах, установке глубокой переработки мазута. Кроме того, проверены контрольно-измерительные приборы, говорится в сообщении на официальном сайте предприятия.

Ранее News.ru сообщал, что Антипинский НПЗ заработает до конца июля текущего года. Завод в настоящее время находится в процедуре банкротства. Кредитором предприятия является Сбербанк.

Задолженность компании составляет $5 млрд, из них $3 млрд — долг кредитной организации. Первое слушание по этому делу в Арбитражном суде Тюменской области назначено на 18 июля.