Сбербанк, являющийся кредитором Антипинского НПЗ, заявил, что тот начнёт полноценную работу уже до конца текущего месяца. Завод в настоящее время находится в процедуре банкротства.
Мы знаем, что завод сейчас преодолевает множество трудностей, создаваемых бывшими бенефициарами. И всё же мы рассчитываем, что все сложные вопросы будут оперативно решены и завод начнёт полноценную работу уже до конца июля, — заявили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
Задолженность компании составляет $5 млрд, из них $3 млрд — долг Сбербанку. Первое слушание о банкротстве Антипинского НПЗ намечено в Арбитражном суде Тюменской области на 18 июля.
Ранее News.ru писал, что совместное предприятие госнефтекомпании Азербайджана SOCAR и Сбербанка — ООО «Сокар Энергоресурс» — получило контроль над 80% акций Антипинского НПЗ. Азербайджанской стороне принадлежит 60% предприятия, Сбербанку — 40%.