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В этом году прогнозируется низкий урожай гречихи, что может привести к её удорожанию. Однако директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Наталья Шагайда уверена, что даже если гречка подорожает в разы, на бюджете людей это не особо отразится.

Человек потребляет гречку меньше всех круп. Даже если она подорожает в два раза, это не отразится на бюджете человека, — сообщила News.ru Наталья Шагайда. На примере человека, живущего только на...