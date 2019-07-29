Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов считает, что решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) не продлевать соглашение, ограничивающее продажи золота, не повлияет на рынок драгметаллов.
Специалист полагает, что продажа золота в больших объёмах может, теоретически, дестабилизировать рынок и привести к повышению цены на металл, как было в начале 2000-х, когда Банк Англии распродавал резервы, но в сегодняшних реалиях это будет нивелировано за счёт покупок золота другими ЦБ, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, Цена на золото снижается из-за укрепления курса американской валюты на мировом рынке. По данным торгов на нью-йоркской бирже Comex, цена августовского фьючерса на золото снижалась на $11,75, или на 0,82% — до $1415,15 за тройскую унцию.