Амурская область активно продаёт в Китай «мёд Путина»

https://news.ru/storage/news/7f8ebc24a1875d2c31739242976ee33e/3b2c1af0-c82b-4bb6-9006-a5c3c35cc7d5_850.jpg Chris Emil Janssen/imago stock&people/Global Look Press

Крем-мёд от производителя из Амурской области, который на сентябрьском Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пробовал президент России Владимир Путин, активно продаётся в Китае. После ВЭФ продукция продвигается со слоганом «Президент сказал, что вкусно».

Поставки «президентского» мёда в Южную Корею начнутся в апреле, возможен выход и на рынок Японии. Об этом рассказала глава фирмы-поставщика Татьяна Капустина, сообщает РИА Новости.

«Владимир Путин купил на ВЭФ крем-мёд с черникой. После этого интерес к нам вырос в разы, китайские компании сами начали обращаться с вопросами о сотрудничестве. После ВЭФ четыре контракта подписали на экспорт», — отметила Капустина.

Основу крем-мёда составляет классический высокосортный мёд. Его вымешивают при определённых температурах. В качестве добавок используют кедровые орехи и ягоды: чёрную смородину, облепиху, клубнику, малину, чернику.

После ВЭФ спрос на продукцию фирмы увеличился и в России, однако главным рынком сбыта остаётся Китай. В Поднебесной его продают в аптеках, поскольку считают не лакомством, а лекарством.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области ранее отмечало, что 92% экспорта региона приходится на Китай. В эту страну в 2018 году экспортировано товаров более чем на $300 млн.

Ранее News.ru сообщал, что Россия стала крупнейшим импортёром вина из Грузии. На её долю пришлось 62,3% общего объёма экспорта. При этом Грузия побила 30-летний рекорд по экспорту натурального виноградного вина, продав 86,2 млн бутылок ёмкостью 0,75 литра.