Американский банк прогнозирует укрепление курса рубля

https://news.ru/storage/news/a43a078a31255f8e4da7d3670fe415f5/d28ab567-9fa9-4524-b709-29795787adba_850.jpg Mariela Lombard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доллар может подешеветь до 62 рублей за $1 уже в 2019 году. Такой прогноз опубликовал один из крупнейших инвестиционных банков США — Bank of America Merrill Lynch.

Среди причин такого укрепления рубля эксперты кредитной организации называют приток иностранной валюты в Россию. По мнению российских аналитиков, рублю окажут поддержку хорошие макроэкономические показатели, а также нефтяные котировки, относительно которых рубль серьёзно недооценён.

Курс российской валюты к доллару США вырос с начала года на 4%, а одним из основных положительных факторов, воздействующих на рубль, эксперты Bank of America считают рост профицита российского платёжного баланса, то есть валютные поступления в РФ превышают отток средств за границу.

За 2018 год показатель, по данным Банка России, вырос в 3,5 раза, до $114,9 млрд. Согласно прогнозу Bank of America, в первые три месяца 2019 года профицит составит $31 млрд, а по итогам года — $101 млрд.

Объём экспорта РФ выше объёмов импорта, это означает профицит торгового баланса, таким образом рубль получает поддержку со стороны ещё одного макроэкономического фактора, отмечают эксперты.

В то же время возобновление валютных интервенций Банком России практически не сказалось на курсе рубля, говорится в исследовании. Поэтому негативного влияния на курс рубля с этой стороны в дальнейшем ждать не стоит, так как регулятор вряд ли будет увеличивать закупки валюты, полагают в Bank of America.

Как ранее писал News.ru, России невыгодно создание новой, общей с Белоруссией валюты, которое предложил президент Союзного государства Александр Лукашенко. Такое мнение в беседе с News.ru высказал аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов.