https://static.news.ru/photo/ec9f9b14-b4fb-11e9-910b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара к рублю на момент начала торгов на Московской бирже 2 августа вырос по сравнению с показателями предыдущих финансовых операций на 35 копеек и составил 64,7 рубля. Евро прибавил 34 копейки и подорожал до 71,67 рубля за единицу.

Индекс МосБиржи в начале дня потерял 1,2% и составил 2696,69 пункта, говорится на сайте учреждения. РТС «похудел» на 1,96% до уровня 1320,05 пункта.

Российские индексы снижаются в связи с отрицательной реакцией зарубежных площадок на заявление главы США Дональда Трампа о том, что Белый дом с 1 сентября 2019 года собирается ввести новые пошлины в размере 10% на продукцию из Китая стоимостью $300 млрд. Кроме того, по данным СМИ, лидер подписал указ, вводящий второй пакет санкций против РФ по так называемому делу Скрипалей.

Ранее News.ru сообщал, что цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки $61 за баррель. Предыдущий раз до такого уровня нефть дешевела 19 июня.