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Интернет-гипермаркет AliExpress открывает в России оффлайн-магазин. Первым партнёром китайского гиганта станет Tele2.

Как пишут газета « Известия », Теle2 начал размещать в своих магазинах витрины китайской компании с образцами товаров. Покупатели могут тут же заказать понравившийся гаджет, просканировав присвоенный ему QR-код.

Сообщается, что для AliExpress это первый опыт в России, хотя в Китае компания уже активно использует такой формат. Представители китайского онлайн-гиганта не исключили возможности сотрудничества и с другими российскими компаниями.

Мы хотим посмотреть, как будет работать наш проект в салонах связи, чтобы понять интерес покупателей к таким инструментам. В Китае это очень популярно: есть проект TaoBao Selected с маленькими шоурумами избранных продавцов, — сказал Антон Пантелеев, представитель AliExpress.

Эксперты отмечают, что оффлайн-витрины помогут привлечь новую аудиторию, которая по тем или иным причинам не делают покупки в интернет-магазинах, полагают эксперты. Однако они сомневаются, что проект превратится в крупный канал продаж.