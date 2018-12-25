Алиев: на энергетической карте мира появился новый формат

https://news.ru/storage/news/aec34744e8848d25b5ce8fd508409b1a/7e49c49c-08e8-47d7-84f7-c155fec52647_850.jpg пресс-служба президента Азербайджана

Ильхам Алиев

На энергетической карте мира появился новый перспективный формат. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сотрудничество Азербайджана, России и Турции имеет большие перспективы развития, отметил Алиев в интервью телеканалу «Россия 24». По словам президента, Азербайджан приступил к реализации энергетических проектов ещё в начале двухтысячных годов, прежде всего занимаясь постройкой инфраструктуры, нефте- и газопроводов.

Россия относительно недавно активизировалась в этом направлении в регионе, хотя проект «Голубой поток», был реализован уже достаточно давно, напомнил Алиев. Поэтому он не видит ничего принципиально нового в успешном завершении строительства морской фазы «Турецкого потока». Политическое взаимодействие России и Турции высокого уровня позволило реализовать проект в сжатые сроки, считает глава Азербайджана.

В республике, сохраняющей дружеские отношения и с Россией и с Турцией приветствуют этот проект и присутствовали на высоком правительственном уровне на церемонии открытия, сказал Алиев.

Азербайджанский лидер рассказал и о перспективах страны в области экспорта газа на европейский рынок. Запуск поставок в рамках проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) и начало работ по проекту TANAP продолжают политику Баку в этой области и позволят Азербайджану вдвое увеличить экспорт газа на турецкий рынок, попасть на рынки сопредельных с Турцией стран, а также на рынок Западной Европы, подчеркнул Алиев.

«Объединение усилий Азербайджана, России и Турции в этом направлении не только позволит нам в полной мере реализовать наши планы, обеспечить наши интересы, но также иметь очень прогнозируемую политику в плане развития наших энергоресурсов и транспортировки», — сказал президент Азербайджана.

Как ранее писал News.ru, президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили лидера Азербайджана Ильхама Алиева с 57-летием.