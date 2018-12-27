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Александр Синицын возглавил ЦСР

Александр Синицын csr.moscow/facebook.com

Александр Синицын

экономика [ версия для печати ]

Александр Синицын стал президентом фонда «Центр стратегических разработок». Соответствующее решение о назначении было принято советом организации.

До назначения в ЦСР Синицын возглавлял сектор финансового рынка и инвестиций в Департаменте налогообложения и права компании Deloitte. Он имеет богатый опыт, связанный с организацией проектной аналитической и консультационной работы в области структурирования публичной и частной инвестиционной деятельности, а также оценки финансового состояния организаций и аудита.

В сферу ответственности президента ЦСР входит оперативное управление аналитической и исследовательской деятельностью организации, которая определяется целями и задачами, поставленными Советом ЦСР и его председателем. В качестве председателя 19 ноября Совет ЦСР избрал министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который сменил на этом посту Алексея Кудрина. МЭР вошло в состав учредителей ЦСР.

«Командой ЦСР в ходе разработки стратегии 2024 накоплен солидный опыт аналитической работы, [...] важно применить этот опыт и знания для оценки достижения целей развития страны, разработки конкретных мер, а также экономической стратегии на долгосрочный период. Могу с уверенностью сказать, что нас ожидает много работы и вызовов, с которыми мы обязательно справимся», — отметил Александр Синицын.

В 2016–2018 годах пост президента ЦСР занимал Павел Кадочников.


#минэкономразвития #назначение #цср
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