https://static.news.ru/photo/27ee54fa-9349-11e9-a13e-fa163e074e61_1024.jpg Вагит Алекперов Фото: PJSC Lukoil/Instagram.com/Global Look Press

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов охарактеризовал налоговую политику России как «непоследовательную».

По его словам, вместо внедрения полноценного системного подхода власти ограничиваются предоставлением индивидуальных льгот.

Бизнесмен отметил, что его компания продолжает вести переговоры об обновлении налогового режима. Ряд министерств, которые также заинтересованы в том, чтобы упростить администрирование налоговой системы, поддерживают инициативу ЛУКОЙЛа, сообщает « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что ЛУКОЙЛ выбился в первую десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR). Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за период с 2014 по 2018 год составил 27,1%.