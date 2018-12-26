Алекперов и Сечин поделились ожиданиями от цен на нефть

https://news.ru/storage/news/c5cd3dc06f538d90931e594ba38da7f8/a2e65c17-10e6-45ff-8985-564c6cec91f4_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Главы ведущих нефтекомпаний РФ дали прогноз по ценам на нефть на будущий год. О своих ожиданиях рассказали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и возглавляющий «Роснефть» Игорь Сечин.

По словам Сечина, «Роснефть» имеет как усреднённый, так и консервативный прогнозы на будущий год. Согласно консервативному прогнозу, цена на нефть в 2019 году будет находиться на уровне $50–53 за баррель, отметил Сечин. По его словам, важнейшим фактором, определяющим цену нефти, стало повышение ставки Федеральной резервной системы США.

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ожидает в 2019 году стабильности нефтяных котировок. По его мнению, баррель нефти будет стоить на рынке от $60 и выше.

Комментируя вопрос РБК о будущем соглашения нефтяников и правительства по ценам на топливо, Алекперов заявил, что договорённости будут действовать до марта 2019 года и он не ожидает дальнейшей пролонгации соглашения.

В то же время он рассчитывает на выработку к марту определённой позиции и соответствующих шагов в законодательной сфере.

«Если что, мы всегда договоримся с правительством», — заявил глава ЛУКОЙЛа.

Алекперов также озвучил позицию нефтяников о плавающем акцизе на бензин. По его мнению, это решение в среднесрочной перспективе позволит потребителям чувствовать себя более уверенно и комфортно.

Как ранее писал News.ru, Россия снизит производство нефти на 228 тыс. баррелей в сутки в рамках договорённостей ОПЕК+. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.