Албания разрешила отчуждать имущество для защиты TAP

https://news.ru/storage/news/6ae9276f9e6ce68c143baf01b7ec0755/fa85be82-7234-4637-9df7-51a0d989983c_850.jpg Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

В Албании разрешили временно отчуждать имущество для реализации проекта защиты Трансадриатического трубопровода (TAP). Соответствующее решение приняло правительство страны.

Как сообщают албанские СМИ, правительство страны утвердило решение о временном отчуждении и использовании земельных участков, которые затрагиваются проектом по постройке плотин. Всего предусматривается строительство плотин, обеспечивающих защиту TAP, в трёх регионах — Берат, Скрапар и Фиери.

Предусмотрена выплата полной компенсации собственникам земли и недвижимости.

Решение правительства предусматривает отчуждение указанных объектов сроком на один год.

Первоначальная мощность проекта Трансадриатического трубопровода — около 10 млрд кубометров газа в год, предусмотрена возможность увеличения пропускной способности вдвое.

Стоимость постройки газопровода — $4,5 млрд. Он является частью более масштабного проекта «Южный газовый коридор» и будет соединён с другим газопроводом — TANAP.

Реализация этого проекта позволит осуществлять поставки газа из Азербайджана на европейский рынок.

Как ранее писал News.ru, Трансадриатический газопровод может оказать положительное влияние на цены на газ. С таким заявлением выступил менеджер TAP в Албании Микеле Элиа.