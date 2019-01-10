Албания разрешила отчуждать имущество для защиты TAP

В Албании разрешили временно отчуждать имущество для реализации проекта защиты Трансадриатического трубопровода (TAP). Соответствующее решение приняло правительство страны.
Как сообщают албанские СМИ, правительство страны утвердило решение о временном отчуждении и использовании земельных участков, которые затрагиваются проектом по постройке плотин. Всего предусматривается строительство плотин, обеспечивающих защиту TAP, в трёх регионах — Берат, Скрапар и Фиери.
Предусмотрена выплата полной компенсации собственникам земли и недвижимости.
Решение правительства предусматривает отчуждение указанных объектов сроком на один год.
Первоначальная мощность проекта Трансадриатического трубопровода — около 10 млрд кубометров газа в год, предусмотрена возможность увеличения пропускной способности вдвое.
Стоимость постройки газопровода — $4,5 млрд. Он является частью более масштабного проекта «Южный газовый коридор» и будет соединён с другим газопроводом — TANAP.
Реализация этого проекта позволит осуществлять поставки газа из Азербайджана на европейский рынок.
Как ранее писал News.ru, Трансадриатический газопровод может оказать положительное влияние на цены на газ. С таким заявлением выступил менеджер TAP в Албании Микеле Элиа.