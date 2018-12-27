«Альпари» обжалует решение ЦБ об аннулировании лицензии

https://news.ru/storage/news/3a8c685390d3ebe87291039cd5c4985f/280231fd-37ad-4357-8464-b8d58f0cf81d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Компания «Альпари Форекс» намерена обжаловать решение Банка России об аннулировании лицензии. Пока же она продолжает обслуживать клиентов, так как не получала уведомления об отзыве от регулятора.

«Пока материал, опубликованный на сайте ЦБ, не дает понимания, почему он намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами. При получении уведомления решение регулятора [будет обжаловано] в установленном законом порядке», — пояснил официальный представитель компании Андрей Лобода.

«Альпари Форекс» является российским юридическим лицом международного финансового бренда «Альпари». За свою историю он ни разу не сталкивался с решением регуляторов о прекращении деятельности.

Как ранее сообщал News.ru, Банк России аннулировал лицензии на деятельность крупнейших форекс-дилеров. Аннулирование лицензий затронуло «Форекс Клуб», «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс» и «Фикс Трейд».