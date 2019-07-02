https://static.news.ru/photo/6703d89e-9c46-11e9-abc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих спрогнозировал улучшение спроса на нефть во втором полугодии, но уточнил, что её запасы всё ещё слишком велики.

Министр рассказал, что для того, чтобы убрать запасы нефти, предложение должно быть значительно меньше спроса. Также он заявил, что в третьем и четвёртом кварталах ОПЕК+ значительно улучшит исполнение сделки. По словам аль-Фалиха, страны, которые не выполняют сделку, подтвердили, что «реально улучшат» положение, а исполняющие сделку сверх обязательств продолжат перевыполнение, сообщает « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, страны, входящие в мониторинговый комитет ОПЕК+, поддержали в ходе заседания продление договорённостей об ограничении добычи нефти ещё на девять месяцев.