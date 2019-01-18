Альфа-Банк присоединяет санируемый Балтийский банк

Совет директоров Альфа-Банка рассмотрит вопрос присоединения Балтийского банка. Соответствующая информация появилась на сайте раскрытия корпоративной информации.
Как следует из опубликованного документа, заседание будет проводиться в форме заочного голосования членов совета директоров в период с 18 по 23 января 2019 года, срок окончания приёма бюллетеней — полдень 23 января.
Среди прочих будет рассмотрен вопрос о присоединении к Альфа-Банку санируемого Балтийского банка, следует из опубликованных материалов.
Процесс санации кредитной организации Альфа-Банком продолжался с сентября 2014 года, практически сразу банки объединили свои банкоматные сети.