Альфа-Банк присоединяет санируемый Балтийский банк

https://news.ru/storage/news/6a479b71055b98cfef5ad811b2de6e67/722bdd51-7605-4706-9b05-bbad9a34b26d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Совет директоров Альфа-Банка рассмотрит вопрос присоединения Балтийского банка. Соответствующая информация появилась на сайте раскрытия корпоративной информации.

Как следует из опубликованного документа, заседание будет проводиться в форме заочного голосования членов совета директоров в период с 18 по 23 января 2019 года, срок окончания приёма бюллетеней — полдень 23 января.

Среди прочих будет рассмотрен вопрос о присоединении к Альфа-Банку санируемого Балтийского банка, следует из опубликованных материалов.

Процесс санации кредитной организации Альфа-Банком продолжался с сентября 2014 года, практически сразу банки объединили свои банкоматные сети.