https://static.news.ru/photo/8efc38cc-9684-11e9-8a20-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Черногорский суд удовлетворил заявление банка ВТБ об аресте акций компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG). Она принадлежит сыну бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Алекперу.

Обеспечительные меры наложены и на 50% акций популярного казино Casino Avala Budva (доля принадлежит MMG). Ещё один актив, попавший под арест, — 20% акций компании Sanata d.o.o., в которой Исмаилов является гендиректором и совладельцем, пишет « Коммерсантъ ».

В России Исмаилов старший объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца по подозрению в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Сейчас он живёт в Черногории.

При этом в Швейцарии беглого российского бизнесмена подозревают в трёх преступлениях: мошенничество, связанное с арестом имущества должника, фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и вывод активов.

Заявление на Исмаилова подал БМ-Банк (бывший «Банк Москвы», перешёл на санацию к ВТБ). По версии финансовой организации, коммерсант мог спрятать или отмыть в Швейцарии часть денег, взятых взаймы и не возвращённых кредитору.

Сумма долга, по сведениям издания, составляет 15 млрд рублей, поручителями выступали Тельман Исмаилов и кипрская компания Tandum.

Между тем, разбираясь с заемщиками и поручителями, юристы БМ-банка выяснили, что компания Tandum Ltd активно кредитовала Алекпера Исмаилова. В течение нескольких лет он в качестве займов получил $12,3 млн, которые не вернул. Сейчас его долг перед Tandum с учетом набежавших процентов превысил $19,2 млн, — пишет издание.

ВТБ уже не раз заявлял, что будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства.

Ранее News.ru писал, что место, где ранее находился Черкизовский рынок, отдали под реновацию.