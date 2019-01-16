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Активы олигарха Фирташа арестовали на Кипре по иску ВТБ

Дмитрий Фирташ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Фирташ

экономика [ версия для печати ]

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа арестованы на Кипре по решению суда города Лимасол. Иск подал банк ВТБ, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество олигарха в качестве обеспечительной меры.

Под арестом оказалось имущество на сумму около $46 млн. Обеспечительные меры касаются не только личного имущества Фирташа, но и активов его фирм, в том числе головной компании Group DF Holdings Limited, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Рассматривать иск по существу суд начнёт в конце января.

Иск ВТБ связан с кредитом, который компании Фирташа получили в 2015 году. В декабре 2018 года арбитражный суд Московского округа подтвердил решение столичного арбитража о взыскании с компании Ukrainian Chemical Products, входящей в Group DF Фирташа,  $46,2 млн в пользу ВТБ. Сумму составили основной долг компании и проценты.

Фирташ владеет двумя химическими заводами — «Крымская сода» и «Крымский титан» в Армянске. Последний был переименован в Ukrainian Chemical Products. Представители компаний олигарха уверяли, что не смогли вовремя погасить долг из-за присоединения Крыма к России и введения антироссийских санкций.

Ранее News.ru сообщал, что в 2004—2014 годах созданная Фирташем компания «РосУкрЭнерго» была основным посредником между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Ведущая роль в энергопоставках из России создала олигарху репутацию серого кардинала при президентах Ющенко и Януковиче.


#АРЕСТ #активы #олигархи #втб
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