Активы олигарха Фирташа арестовали на Кипре по иску ВТБ

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа арестованы на Кипре по решению суда города Лимасол. Иск подал банк ВТБ, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество олигарха в качестве обеспечительной меры.
Под арестом оказалось имущество на сумму около $46 млн. Обеспечительные меры касаются не только личного имущества Фирташа, но и активов его фирм, в том числе головной компании Group DF Holdings Limited, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Рассматривать иск по существу суд начнёт в конце января.
Иск ВТБ связан с кредитом, который компании Фирташа получили в 2015 году. В декабре 2018 года арбитражный суд Московского округа подтвердил решение столичного арбитража о взыскании с компании Ukrainian Chemical Products, входящей в Group DF Фирташа, $46,2 млн в пользу ВТБ. Сумму составили основной долг компании и проценты.
Фирташ владеет двумя химическими заводами — «Крымская сода» и «Крымский титан» в Армянске. Последний был переименован в Ukrainian Chemical Products. Представители компаний олигарха уверяли, что не смогли вовремя погасить долг из-за присоединения Крыма к России и введения антироссийских санкций.
Ранее News.ru сообщал, что в 2004—2014 годах созданная Фирташем компания «РосУкрЭнерго» была основным посредником между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Ведущая роль в энергопоставках из России создала олигарху репутацию серого кардинала при президентах Ющенко и Януковиче.