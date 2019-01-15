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Акцизные марки могут исчезнуть с пачек сигарет

Крючков Никита/ТАСС

экономика [ версия для печати ]

Федеральная налоговая служба РФ может отказаться от акцизных марок для сигарет, следует из доклада Минпромторга. Вместо этого в фискальных целях и для контроля за оборотом предлагается ввести цифровую маркировку.

Доклад был направлен в правительство, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, подлинность которого подтвердили источники.

В пресс-службе министерства отметили, что заинтересованные ведомства в действительности проводят оценку применимости механизмов маркировки средствами идентификации и мониторинга оборота табака.

Ранее в Минсельхозе заявили, что проект антитабачной концепции, предложенный Минздравом, нуждается в доработке, писал News.ru. По мнению представителей ведомства, необходимо уделить внимание вопросу гармонизации акцизов на табачные изделия в странах ЕАЭС, а также расширить круг предложений по медицинским аспектам борьбы с табакокурением.


#ФНС #акцизы #сигареты
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