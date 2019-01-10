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Акционеры вывели ФК «Спартак» из офшора

pixabay.com

экономика [ версия для печати ]

Из числа акционеров московского футбольного клуба «Спартак» исчезла зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Moran Trading Resources Ltd, которая контролировала 70% его капитала.

Как передаёт РБК, большая часть акций «Спартака» теперь принадлежит двум российским компаниям: ООО «Спорт-Холдинг» и АО «Капитальные активы». Они подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну — крупнейшим акционерам ЛУКОЙЛа.

Ранее News.ru писал, что известные офшорные зоны меняют требования к налоговым резидентам. Изменения в законодательстве офшоров проходят под давлением Евросоюза и должны быть приняты до конца года. Так, начиная с 2019 года новые компании — налоговые резиденты таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, будут открывать настоящие офисы и нанимать сотрудников. Действующие компании имеют отсрочку до 1 июля 2019 года.


#Спартак #офшор
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