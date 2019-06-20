https://static.news.ru/photo/69a79aae-9363-11e9-bc07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Исторического максимума достигли акции «Яндекса» на фоне заявлений президента Владимира Путина об успехах компании. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Акции «Яндекса» росли на 2,49% — до 2 531 рубля за одну штуку. По состоянию на 16:33 мск ценные бумаги компании торгуются по 2 510 рублей, рост составляет 1,61%, информирует РБК .

Во время прямой линии Путин заявил, что «Яндекс» успешно конкурирует с Google, и это происходит не без поддержки со стороны государства.

Как писал News.ru, «Яндекс» готовится к запуску нового сервиса Sloy. Разработка полностью построена вокруг технологий дополненной реальности (AR).