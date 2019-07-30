https://static.news.ru/photo/863bec8a-b2ab-11e9-b231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Акции «Яндекса» подорожали на Московской Бирже на 4,06%. Цена одной бумаги составила 2540 рублей на 11:34 по московскому времени 30 июля.

Днём ранее стоимость ценных бумаг интернет-компании снизилась на 3,8% во время торгов на МосБирже — до 2423 рублей на 10:15 по московскому времени.

Как сообщал News.ru, котировки разработчика снижаются после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении в 20% на иностранное владение сетевыми ресурсами, значимыми для РФ, при этом нарушение нормы будет грозить запретом на рекламу.

Представители «Яндекса» выступили против документа, заявив, что новые правила разрушат интернет-бизнес в РФ и не оставят шансов для конкуренции с мировыми гигантами.