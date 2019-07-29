Стоимость ценных бумаг компании «Яндекс» снизилась на 3,8% во время торгов на
Котировки разработчика снижаются после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении в 20% на иностранное владение сетевыми ресурсами, значимыми для РФ, при этом нарушение нормы будет грозить запретом на рекламу, пишет
Представители «Яндекса» выступили против документа, заявив, что новые правила разрушат интернет-бизнес в РФ и не оставят шансов для конкуренции с мировыми гигантами.
Ранее News.ru писал о том, что законопроект об ограничении до 20% на иностранное владение информационными ресурсами, «значимыми для инфраструктуры России», внёс на рассмотрение Госдумы член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Автор проекта предлагает считать значимыми интернет-компании, чьими услугами пользуются граждане России. Он также пояснил, что документ прежде всего затронет «Яндекс» и Mail.Ru Group.