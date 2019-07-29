https://static.news.ru/photo/e0faadac-b1d7-11e9-ab19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Стоимость ценных бумаг компании «Яндекс» снизилась на 3,8% во время торгов на Мосбирже . Цена одной акции составила 2423 рубля на 10:15 по московскому времени 29 июля текущего года.

Котировки разработчика снижаются после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении в 20% на иностранное владение сетевыми ресурсами, значимыми для РФ, при этом нарушение нормы будет грозить запретом на рекламу, пишет ТАСС .

Представители «Яндекса» выступили против документа, заявив, что новые правила разрушат интернет-бизнес в РФ и не оставят шансов для конкуренции с мировыми гигантами.

Ранее News.ru писал о том, что законопроект об ограничении до 20% на иностранное владение информационными ресурсами, «значимыми для инфраструктуры России», внёс на рассмотрение Госдумы член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Автор проекта предлагает считать значимыми интернет-компании, чьими услугами пользуются граждане России. Он также пояснил, что документ прежде всего затронет «Яндекс» и Mail.Ru Group.