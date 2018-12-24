Акции «Уралкалия» упали в цене из-за пожара в Соликамске

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После пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске акции компании снизились на 2%.

Сначала падение акций составило 3%. Позже — 1,8%. В данный момент цена акций «Уралкалия» равна 80,98 рубля за бумагу.

В субботу на шахте компании в Соликамске возник пожар и сильное задымление. Часть находившихся в стволе сотрудников сумели выбраться на поверхность. Девять человек оказались заблокированы в зоне задымления и погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что процедура опознания всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте Соликамского района Пермского края, завершена. Родственникам погибших выданы разрешения на их захоронение.