Акции РУСАЛа резко подорожали на бирже Гонконга

https://news.ru/storage/news/3440b7dc8e0daaf7c6efb7daf0c49858/86927b16-9cd8-483b-a35d-0eafdbe3412f_850.jpg Shan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Акции РУСАЛа выросли почти на 7% на Гонконгской фондовой бирже на фоне сообщений из США. Там Сенат не смог провести резолюцию против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски.

При открытии торгов 17 января ценные бумаги алюминиевого гиганта прибавили в весе 6,94%. Они подорожали до 2,62 гонконгских доллара за акцию, свидетельствуют данные котировок.

Ранее News.ru сообщал, что резолюция по отмене снятия ограничительных мер против компаний En+, «ЕвроСибЭнерго» и РУСАЛ не прошла процедурное голосование в Сенате США. Чтобы впоследствии принять постановление простым большинством, необходимы были голоса 60 сенаторов, а за постановку резолюции на окончательное голосование выступили только 57 сенаторов.