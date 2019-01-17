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Акции РУСАЛа резко подорожали на бирже Гонконга

Shan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Акции РУСАЛа выросли почти на 7% на Гонконгской фондовой бирже на фоне сообщений из США. Там Сенат не смог провести резолюцию против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски.

При открытии торгов 17 января ценные бумаги алюминиевого гиганта прибавили в весе 6,94%. Они подорожали до 2,62 гонконгских доллара за акцию, свидетельствуют данные котировок.

Ранее News.ru сообщал, что резолюция по отмене снятия ограничительных мер против компаний En+, «ЕвроСибЭнерго» и РУСАЛ не прошла процедурное голосование в Сенате США. Чтобы впоследствии принять постановление простым большинством, необходимы были голоса 60 сенаторов, а за постановку резолюции на окончательное голосование выступили только 57 сенаторов.


#биржа #акции #русал
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