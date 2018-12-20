Акции РУСАЛа подорожали на четверть

https://news.ru/storage/news/65b2d3f584621d84e143350df2a6a6e2/f17f4e89-93d3-4969-a906-43ef23ab50c5_850.jpg Jaroslav Ozana/Global Look Press

Решение Минфина США снять санкции с РУСАЛа повлияло на стоимость акций российской компании. Бумаги российского алюминиевого гиганта на открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже 20 декабря выросли.

Как следует из данных торгов, акции РУСАЛа подорожали на 25%, до 2,8 гонконгского доллара (23,99 рубля), передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, Минфин США принял решение исключить РУСАЛ, EN+ и «ЕвроСибЭнерго» из санкционного списка. Управление активами Олега Дерипаски фактически переходит в США и Британию.