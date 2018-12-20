USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,256 $   Brent55.76 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C13:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Акции РУСАЛа подорожали на четверть

Jaroslav Ozana/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Решение Минфина США снять санкции с РУСАЛа повлияло на стоимость акций российской компании. Бумаги российского алюминиевого гиганта на открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже 20 декабря выросли.

Как следует из данных торгов, акции РУСАЛа подорожали на 25%, до 2,8 гонконгского доллара (23,99 рубля), передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, Минфин США принял решение исключить РУСАЛ, EN+ и «ЕвроСибЭнерго» из санкционного списка. Управление активами Олега Дерипаски фактически переходит в США и Британию.


#торги #русал #Гонконг
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
экономика 22:28, 19 декабря 2018
Снятие санкций с РУСАЛа укрепило рубль
в мире 16:53, 10 декабря 2018
Дерипаска привлёк разведку для вывода компаний из-под санкций
экономика 16:56, 5 ноября 2018
Возвращение РУСАЛа назвали сигналом российскому бизнесу
Лента новостей
происшествия 13:00
Якутский педофил совратил восьмилетнюю девочку
общество 12:57
Путин: постараемся восстановить Качинское лётное училище
политика 12:53
Путин: Украина хочет обострить ситуацию перед выборами
спорт 12:51
Отец Нурмагомедова назвал цену реванша с Макгрегором
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
Другие новости
экономика 13:00
Деньги улетают из-за рубежа
Россияне стали резко экономить на поездках за границу
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
экономика 12:14
Путин: инфляция в России превысит 4% по итогам года
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top