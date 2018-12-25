Акции крупнейших российских компаний падают

Акции крупнейших российских компаний на Московской бирже падают на 3−5%. Бумаги ВТБ обновили минимум с начала 2014 года.
По данным торгов, лидеры падения — акции «Русала» (-4,6%), расписки En+ (-5,4%), акции «Мосэнерго» (-4,5%), банка ВТБ (-4%), «Магнита» (-3,6%), ММК (-3,6%), «Мечела» (-3,3%), «Лукойла» (-3,2%), «Новатэка» (-3%). Акции ретейлера «Детский мир» упали на 5,8%.
Ранее News.ru писал, что золото может вернуть себе роль тихой гавани в 2019 году, утраченную из-за крепкого доллара и роста экономики США. На фоне возрастающей турбулентности на мировых рынках цена металла будет расти и превысит максимумы 2018-го. Однако не все эксперты ждут масштабного финансового кризиса в следующем году, поэтому рекомендации по золоту дают весьма сдержанные.