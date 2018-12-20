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Акции и расписки «Роснефти» выкупит дочерняя «РН-Капитал»

Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Дочерняя компания «Роснефти» ООО «РН-Капитал» будет приобретать акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании в рамках программы обратного выкупа акций. Об этом говорится в сообщении нефтекомпании.

В обязанности «РН-Капитала» будет входить приобретение акций и ГДР «Роснефти» с момента заключения договора 20 декабря 2019 года и по третий квартал 2019 года, говорится в документе.

Как ранее писал News.ru, совет директоров компании «Роснефть» одобрил программу buy back в начале августа. Акции и ГДР будут приобретаться на открытом рынке, максимальный объём по ним составит $2 млрд.

Программа, необходимая в том числе и для повышения доходности для акционеров, продлится до 31 декабря 2020 года. Банком-агентом программы обратного выкупа стал швейцарский UBS.


#акции #ПРОГРАММА #Роснефть #ВЫКУП
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